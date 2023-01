UFFICIALE – Risoluzione del prestito di Ravaglia alla Reggina

Se ne era già parlato a fine anno, ma ora è ufficiale: Federico Ravaglia lascia la Reggina . Il portiere era arrivato in prestito a Reggio Calabria questa estate, dopo la scorsa stagione in Ciociaria a difendere i pali del Frosinone .

Il Bologna lo ha comunicato in via ufficiale tramite il proprio sito. L'accordo per la risoluzione del prestito con la Reggina è stato raggiunto. Adesso il ragazzo rientrerà a Bologna, in attesa di trovare una squadra, probabilmente in Serie B, che possa farlo giocare in modo continuativo.