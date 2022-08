UFFICIALE – Lucumì al Bologna

Lucumì è il terzo colombiano della storia del Bologna e arriva per sostituire Arthur Theate, ceduto al Rennes. Reduce da quattro ottime stagioni al Genk nel campionato belga, condite dalla vittoria di uno scudetto e di una Coppa nazionale, Lucumi ha collezionato presenze anche in Europa League e in Champions, e a 24 anni vanta già oltre 200 partite in carriera.