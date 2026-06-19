Non è ancora tempo per il cileno Thomas Gillier di sbarcare in Italia. Il Bologna e il Montreal hanno deciso di comune accordo di prolungare ancora il prestito del portiere in Canada per un'altra stagione. Di seguito il comunicato del club.

Il Bologna FC 1909 comunica di aver esteso il prestito del portiere Thomas Gillier al CF Montréal fino al 31 dicembre 2026 con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2027.