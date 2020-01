UFFICIALE – Bonifazi alla Spal

Rinforzo per Leonardo Semplici in difesa. Kevin Bonifazi è ufficialmente un nuovo giocatore della Spal in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il difensore potrebbe dunque essere disponibile già domani per il derby contro il Bologna se arrivassero gli ultimi documenti burocratici.

Il comunicato del club spallino

‘SPAL srl comunica di aver acquisito dal Torino Fc a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive di Kevin Bonifazi.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2024′.