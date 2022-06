Tuttosport – Arnautovic prima scelta per la Juve. Frabotta nella trattativa

Marko Arnautovic sta diventando più che un’idea per la Juventus. I rossoblù considerano l’attaccante incedibile e Sinisa Mihajlovic non vorrebbe privarsene ma i bianconeri ci proveranno per accontentare Massimiliano Allegri.

Il profilo di Aranutovic sarebbe il preferito per fare il vice Vlaohvic, a prescindere dalla situazione di Morata. Stando a quanto filtra dai salotti del mercato, la chiave per aprire la trattativa potrebbe essere Gianluca Frabotta, che oltre ad essere un ex Bologna è apprezzato dal nuovo ds rossoblù Giovanni Sartori. L’esterno sinistro non sarebbe abbastanza per arrivare ad Arnautovic ma sarebbe un punto di partenza.