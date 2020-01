Possibile cambio di formazione in arrivo per Luca Rizzo. Il centrocampista di proprietà del Bologna sembra prossimo a passare infatti all’Avellino in queste ultime ore di mercato.

Il giocatore ha iniziato la stagione in prestito al Livorno e ora potrebbe passare agli irpini, agli ordini di mister Ezio Capuano. Si attende in queste ultime ore di mercato l’ufficialità della cessione del centrocampista ligure.