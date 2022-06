Mercato – Interesse del Bologna per Willy Gnonto?

Willy Gnonto è il nome del momento. Campione di Svizzera con lo Zurigo, a 18 anni ha esordito in Nazionale al Dall’Ara mettendosi in mostra.

Come riporta il Corriere dello Sport, il giovane attaccante interessa a Friburgo, Hoffenheim, Ajax, PSV, Sassuolo e Bologna. Ecco che dopo aver esordito al Dall’Ara con la maglia della Nazionale potrebbe avere proprio Bologna come prossima tappa, scrive TMW. Il prezzo è di 7 milioni ed è in scadenza nel 2023.