Suprayaga, la Dinamo Kiev alza il prezzo

Vladyslav Suprayaga è uno dei talenti più ricercati di tutta Europa. Un attaccante dalle ottime doti sia in fase di manovra che in zona gol. Non a caso è sul taccuino di molti direttori sportivi, compresi quelli di Walter Sabatini e Riccardo Bigon. La concorrenza è serrata e la Dinamo Kiev ha tutte le intenzioni di incassare da un’eventuale cessione del talento nato nel 2000.

L’idea del club ucraino è quella di scatenare un’asta per il giocatore. Questa la ragione dietro l’aumento delle richieste, si potrebbe chiudere ad una cifra intorno ai 10 milioni, anche se gli ucraini continuano a chiedere cifre vicine ai 15 milioni. Una situazione che mette molto in difficoltà la dirigenza rossoblu, che si vedrà ora costretta a vendere prima di tentare un nuovo assalto al talento dell’est-europeo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.