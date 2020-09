Stadio – Supryaga gol, il prezzo rischia di salire

Anche per il Corriere dello Sport Stadio la trattativa per Vladyslav Supryaga rischia di complicarsi. Il gol dell’ucraino ieri a Gent può far alzare il prezzo della sua valutazione e il Bologna dovrà trovare il pertugio giusto per chiudere l’affare.

Se la Dinamo concretizzasse il passaggio del turno al ritorno (2-1 in trasferta), il presidente Surkis passerebbe all’incasso, magari alzando il prezzo di Supryaga che sarebbe comunque cedibile perché Lucescu da settimane preme per uno o due attaccanti brasiliani. Il Bologna ha proposto 11 milioni di euro, la Dinamo ne chiede 15 e all’orizzonte fa capolino il Wolfsburg che può diventare una concorrente temibile per il Bologna