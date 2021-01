Stadio – Se parte Paz arriva Rogel?

Nehuen Paz sembrava incedibile dopo l’impiego in campo più continuo nelle scorse settimane, e soprattutto dopo il gol decisivo all’Atalanta. Aveva scalato anche le gerarchie di Mihajlovic, che lo considerava un buon gregario.

Il difensore argentino però ha ricevuto un’offerta dal Kayserispor in Turchia e se la trattativa dovesse andare in porto da qua a lunedì, Bigon e Sabatini potrebbero decidere di tornare sul mercato per regalare un altro difensore a Sinisa dopo Adama Soumaoro. Il primo nome sulla lista è quello di Agustin Rogel del Tolosa. Nel caso invece l’addio di Paz non dovesse concretizzarsi, il Bologna rimarrebbe così.