Stadio – Mihajlovic, il Bologna può attendere

Mihajlovic a Roma per riflettere: il Bologna vuole proseguire, ma si guarda attorno

'Come tutti, finito il campionato, Sinisa si è preso 4-5 giorni per riflettere', le parole dell'Ad a Radio Anch'Io, con l'allenatore a Roma e il presidente Joey Saputo in città. Mihajlovic si sta guardando attorno nonostante due anni di contratto, per verificare fino a che punto la Lazio o un'altra squadra possa essere interessata a lui. E se da un lato il Bologna ha fatto sapere che non ci sono dubbi sul lavoro di Sinisa, dall'altro l'allenatore sta cercando di capire se ci saranno gli stimoli per un'altra annata sulla falsariga degli anni passati. Gli incontri sul futuro saranno tra quattro o cinque giorni, presumibilmente per il weekend o a inizio prossima settimana.