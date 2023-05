Stadio – Il Bologna lavora ai piani B per Arna e i giocatori in scadenza

'A oggi è difficile stabilire quanti acquisti farà il Bologna tra giugno e luglio, e ciò perché ancora non può sapere come finiranno le telenovele legate ai rinnovi di contratto' scrive Claudio Beneforti su Stadio. Ciò che è certo è che la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata, perché gli scenari cambieranno sulla base delle permanenze o degli eventuali addii. Il quotidiano sottolinea come il dt Giovanni Sartori e il diesse Marco Di Vaio stiano lavorando su un piano A e su un piano B, concentrandosi sugli attaccanti esterni e anche sulle prime punte. La permanenza o meno di Arnautovic sarà impattante sia per ingaggio sia per soluzioni tecniche. Poi i difensori, perché il serio infortunio occorso ad Adama Soumaoro ha costretto il Bologna rivedere i piani per la difesa: inizialmente non erano previsti interventi. Infine il centrocampo, dirigenti al lavoro sugli interni perché potrebbe esserci la necessità di sostituire Nico Dominguez e anche su Moro e Medel andrà fatta una scelta.