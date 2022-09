Saputo: “Mercato? Giudicheremo tra qualche gara”

Ieri sera al Dall'Ara era presente anche Joey Saputo, che prima ha celebrato lo Scudetto dell'under 17 e poi ha assistito al pareggio interno con la Salernitana che lascia il Bologna a soli due punti in classifica. Il chairman è stato intervistato brevemente da Sky sul mercato appena concluso, ma non si è sbilanciato: "Soddisfatto del mercato? Ora non posso dirlo, vediamo tra qualche gara".