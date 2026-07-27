E' cosa fatta per il passaggio di Santiago Castro alla Roma e quello di Artem Dovbyk al Bologna. Nelle casse rossoblù 35 milioni di euro, in quella romaniste per ora zero dato il passaggio dell'ucraino in prestito con diritto di riscatto al 2027.

I giocatori sosterranno nelle prossime ore le visite mediche e firmeranno i rispettivi contratti, scambiandosi di fatto i centravanti. Sull'operazione ha espresso il proprio parere l'ex diesse rossoblù Fabrizio Salvatori a Tmw: "Dovbyk non mi entusiasma, però si sa, il Bologna è bravo ad analizzare tutte le situazioni. E alla fine questa operazione può accontentare tutti. Sartori ha le idee chiare: ha le soluzioni ad ogni problema. Dopo la brillante annata dell'anno scorso si punta sempre all'Europa. Tedesco? E' un nuovo allenatore e conoscendo Sartori, che manda sempre a vedere prima gli allenamenti, lo ha seguito bene e corrisponde alle caratteristiche di ciò che vuole fare il Bologna".