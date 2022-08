Salihamidzic: “Su Zirkzee opzione di ritorno, rimane importante per noi”

La conferma, come riporta il Carlino, arriva anche dalle parole del diesse dei bavaresi Hasan Salihamidzic: "Zirkzee ha grande potenziale e pensiamo che giocare con regolarità sia essenziale per la sua crescita - il commento del dirigente - Abbiamo deciso di venire incontro alle sue richieste trovando un accordo con il Bologna che prevede una opzione per il ritorno perché consideriamo Joshua un calciatore molto importante per noi".