Sabatini: “Non cederemo i migliori. Prima punta? La cercheremo all’estero”

Intervista esclusiva per Walter Sabatini a E’Tv Rete 7 per un bilancio sulla stagione appena conclusa e le prospettive in vista della prossima, con una grossa parentesi di mercato. Il coordinatore dell’area tecnica apre sulle difficoltà del calcio post Covid

“E’ stata una scelta necessaria e sbagliata, non si può giocare ogni tre giorni senza allenamento – ha affermato – Dal punto di vista tecnico è stato un sacrificio enorme, capisco il senso di liberazione nel finire questo campionato. Indicazioni? Io salvo molte cose, so che il sentimento popolare tende alla delusione, ma il motivo è che questa squadra ha raggiunto picchi di rendimento straordinari e le persone hanno costruito una opinione potente sulla squadra. Rimane un senso di frustrazione che non ha motivo di essere, si sono creati i presupposti per il futuro”.