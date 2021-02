Sabatini: “Ecco perché non è arrivato l’attaccante. Saputo? La responsabilità è mia, non sua”

Il Bologna ha chiuso il suo mercato con gli acquisti di Adama Soumaoro, Paolo Faragò e Valentin Antov, oltre ai rientri di Juwara e Cossalter più l’arrivo di Urbanski per le giovanili. A tracciare un bilancio sul mercato è stato il coordinatore Walter Sabatini ai microfoni del Pallone nel 7, al termine di una giornata in cui le piste Rugani e Niang sono state molto vive:

“Mi assumo le mie responsabilità, Saputo non ha mai impedito di fare operazioni per questioni economiche – ha affermato – Non vorrei più leggere nulla di tutto questo. La responsabilità è gestionale, cioè nostra. Non vorrei che domani si aprissero i giornali e si leggesse ‘Saputo non ha comprato la punta’. Non ci sono state le giuste condizioni per farlo, la responsabilità è mia e non si tratta di questioni economiche. Se fosse arrivata la punta, a meno che non fosse stata Ibrahimovic, chi avremmo dovuto elidere dal gruppo? Palacio? Barrow? Orsolini? Uno di questi giocatori sarebbe andato in difficoltà”.