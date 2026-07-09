Riapre la trattativa per il rinnovo di Riccardo Orsolini. L'avvio ufficiale della stagione fornirà alle parti in causa di riallacciare i colloqui per arrivare alla fumata bianca.

Da un lato c'è la proposta del club, che è di due milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 2.5, ma secondo il Resto del Carlino ci sarebbe stata una controproposta dell'agente per cercare di arrivare a dama. Come andrà a finire? Dipende dalla differenza economica tra proposta e contro proposta, ma per il quotidiano le parti si sarebbero date due o tre settimane di tempo per prendere una decisione ed evitare una cessione a un anno dalla scadenza contrattuale. La situazione è delicata, perché senza la firma sul rinnovo per il Bologna diventerà necessario ragionare su una uscita di Orsolini e scongiurare il parametro zero la prossima stagione.