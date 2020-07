Retroscena Cor Sport: il Bfc seguiva Barrow già in estate

Il Corriere dello Sport Stadio oggi ricostruisce l’inseguimento del Bologna a Musa Barrow.

Il ragazzo gambiano era seguito dai dirigenti rossoblù, ovvero Bigon e Sabatini, già l’estate scorsa quando tra i papabili c’era anche Kouame, poi finito alla Fiorentina. Ma a quel tempo Mihajlovic aveva chiesto un attaccante da area di rigore, il suo preferito era Inglese. I due dirigenti del Bologna non avrebbero proposto a Sinisa il nome di Barrow, visto che il serbo aveva già detto no al simile Kouame, così la pista per il momento non arrivò a realizzazione.

Successivamente, era il 15 dicembre, Mihajlovic ebbe il colpo di fulmine in occasione della vittoria del Bologna sull’Atalanta, con Barrow che è entrò nella ripresa e mise l’assist per Malinovskiy. A fine partita Sinisa la prima cosa che fece fu sottolineare alla dirigenza che Barrow sarebbe stato l’attaccante ideale per il Bologna. Da lì, poi è nata la trattativa per un matrimonio che sta dando tante soddisfazioni.