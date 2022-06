Repubblica – Trattenere Arnautovic la prima grana di Sartori

Il punto di Repubblica

E' ufficiale da ieri la firma di Giovanni Sartori come nuovo responsabile dell'area tecnica, nel suo ruolo sarà affiancato da Marco Di Vaio in una sorta di braccio destro. Il nuovo dirigente sta già programmando il mercato, con le cessioni di Hickey e Svanberg che probabilmente saranno utilizzate per finanziare il mercato in entrata.