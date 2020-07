Reggiana pazza di Kargbo, Corvino voleva portarlo a Bologna

Augustus Kargbo ha firmato con un preciso colpo di testa la promozione in B della Reggiana, 21 anni dopo, ai danni del Bari.

L’attaccante classe 1999 della Sierra Leone si è guadagnato le prime pagine per una grande stagione alla Reggiana e ora è sul taccuino di tanti direttori sportivi. Gode soprattutto Ursino, direttore sportivo del Crotone che è proprietaria del cartellino del calciatore, ma si gode anche una rivincita Pantaleo Corvino. L’ex direttore sportivo del Bologna, come riporta Tmw, avrebbe voluto portare Kargbo in rossoblù ai tempi della sua avventura con il club di Saputo.