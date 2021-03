Pistocchi: “Gattuso via da Napoli, lo vedrei bene al Bologna”

L’esperto di mercato Maurizio Pistocchi vedrebbe Gennaro Gattuso sulla panchina del Bologna. Detto che i rossoblù hanno intenzione di confermare Sinisa Mihajlovic, e il tecnico serbo ad oggi non avrebbe ricevuto offerte dalle big, ma nel...

L'esperto di mercato Maurizio Pistocchi vedrebbe Gennaro Gattuso sulla panchina del Bologna. Detto che i rossoblù hanno intenzione di confermare Sinisa Mihajlovic, e il tecnico serbo ad oggi non avrebbe ricevuto offerte dalle big, ma nel caso in cui partisse un domino delle panchine Gattuso potrebbe essere un nome buono per i rossoblù per l'ex giornalista di Mediaset: