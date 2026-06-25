La Juve prova ad accelerare per Jhon Lucumi. Lo ha scritto sul suo sito web l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Bianconeri in pressing per il difensore colombiano.

La novità, secondo il collega, è il gradimento del giocatore per la destinazione bianconera. La Juve vuole chiudere in tempi brevi e spera di trovare una intesa col Bologna rispetto alla clausola da 28 milioni di euro e per farlo ci sarebbe bisogno di una cessione, probabilmente Gatti, ma in generale la Vecchia Signora vorrebbe andare fino in fondo. Su Lucumi ci sarebbe anche il Bournemouth, ma il difensore preferirebbe la Juventus e un aiuto potrebbe arrivare da Miretti se venisse coinvolto nell'affare.