Newcastle forte su Tomiyasu, ma per il Bfc è incedibile

Tra le squadre di Premier League interessate a Takehiro Tomiyasu c’è anche il Newcastle.

Il club inglese è sulle tracce del giapponese e sarebbe pronto a fare un investimento importante, come riporta il collega Sean McCormick, ma il Bologna ritiene il difensore incedibile in questa sessione di mercato. Tomiyasu sta crescendo ma non è ancora all’apice della sua avventura a Bologna e tra un anno il suo valore potrebbe schizzare ulteriormente. Oltre all’aspetto tecnico, il Bologna sta cercando un rinforzo in difesa e se perdesse Tomiyasu dovrebbe acquistarne due e in poco tempo, c’è anche quello economico. Tra dodici mesi, a fronte di una stagione importante, il giapponese potrebbe valere anche il doppio dell’attuale quotazione.

m.m.