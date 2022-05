Nel Bologna del futuro ci sarà ancora marco Di vaio: Sartori lo vuole in squadra

Ancora a Bologna il futuro di Di Vaio

Il Bologna è pronto a ripartire da un nuovo responsabile dell'area tecnica. Non dovrebbero esserci più dubbi sull'arrivo di Giovanni Sartori , che sta chiudendo le ultime pendenze con l'Atalanta dato il contratto in scadenza nel 2023, prima di firmare con il Bologna.

Il nuovo arrivato, l'ufficialità arriverà solo quando sarà arrivato il via libera dai legami contrattuali con la Dea, sta allestendo la sua squadra di lavoro. Qualcuno del suo staff storico molto probabilmente lo seguirà da Bergamo, ma all'interno del suo gruppo di lavoro dovrebbe rientrare anche Marco Di Vaio, attuale responsabile dell'area scout. Per l'ex bomber dovrebbe arrivare un rinnovo contrattuale per continuare nel Bologna.