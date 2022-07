Mercato – Tutti i nomi per la difesa

Niente da fare per Matteo Lovato, promesso sposo alla Salernitana, così il neo responsabile dell'area tecnica cerca altrove. C'è la pista Mattia Caldara del Milan, che Sartori conosce bene, ma l'ingaggio alto è un ostacolo non indifferente. Probabilmente serviranno altre idee di mercato. In Olanda in uscita dal Nec, che ha appena firmato Baldursson, c'è Cas Odenthal, svincolato avendo il contratto in scadenza a giugno 2022. Classe 2000, Odenthal ha giocato 72 partite con il Nec segnando 5 gol. In Germania c'è la pista Malick Thiaw dello Schalke, su cui però c'è ampia concorrenza europea e diventerà difficile concretizzare l'operazione. Ultima pista quella che porta a Daniele Rugani della Juve. Il giocatore è in uscita dalla Juventus ma anche in questo caso l'ingaggio, circa 3 milioni, sembra un ostacolo insormontabile.