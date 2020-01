Mercato – Trattativa per Juan Jesus in stand by

Non ci saranno chiusure nelle prossime ore nemmeno su Juan Jesus della Roma.

Il difensore giallorosso è uno degli obiettivi di gennaio del Bologna, ma attualmente la trattativa è in stand by. La base del passaggio del romanista in rossoblù sarebbe quella di un prestito per un anno e mezzo con una parte dell’ingaggio pagato dalla Roma, ma su questo ultimo aspetto il cambio di proprietà nella capitale non ha portato a ulteriori sviluppi. Il passaggio da Pallotta a Friedkin sta portando con sé anche le consuete due diligence e per il momento non c’è possibilità di chiusura. Non solo, il Bologna è ora impegnato sul fronte atalantino in una trattativa che coinvolge Barrow e Ibanez, quest’ultimo altro obiettivo della difesa rossoblù. Resta da capire se l’attuale trattativa, cioè appunto prestito con l’aiuto della Roma sull’ingaggio, potrà essere proseguita in questi termini nonostante il cambio di proprietà.

m.m.