Mercato – Sosa al Bologna, ormai è fatta

Non ha dubbi Il Resto del Carlino in edicola oggi: la fumata bianca è ormai in dirittura d'arrivo. Fin da subito il Bologna ha giocato al rialzo offrendo 2,5 milioni, incassando l'ok del giocatore e attendendo in queste ore quello del club uruguaiano che ne possiede il cartellino, così da poter concretizzare il blitz e organizzare le visite mediche. Potrebbe quindi essere Sosa il primo rinforzo per la difesa di Mihajlovic.