Alessandro Romano è uno dei giocatori al centro di questa prima fase di mercato e uno degli indiziati a generare la plusvalenza di cui ha bisogno la Roma entro il 30 giugno.

Il mediano classe 2006, reduce da una buona annata in B allo Spezia, vuole fare il grande salto in Serie A e diversi club lo stanno sondando, tra questi il Bologna. Il tempo stringe, perché la Roma vorrebbe incassare entro il 30 giugno e sistemare il bilancio. Il Palermo ci aveva provato con una offerta da 7 milioni, scriveva Tmw ieri, ma oggi il portale rilancia le quotazioni del Cagliari, che sarebbe molto avanti nella trattativa con la Roma e con la convinzione di poter chiudere entro il 30 giugno. Resta, però, da trovare un accordo con il giocatore.