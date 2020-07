Mercato – Skov Olsen sotto osservazione

Sinisa Mihajlovic è stato chiaro: “Juwara non gioca perché devo capire cosa può darmi Skov Olsen‘.

E’ pensiero comune a Casteldebole che il ragazzo danese abbia qualità incredibili e che in allenamento riesca a mostrarle, poi in partita è appaia ancora timido e non ben inserito nel contesto della Serie A. Le ultime partite serviranno a Mihajlovic per capire cosa fare del futuro di un giocatore costato 6 milioni e che il Bologna non vorrebbe cedere prematuramente per poi mangiarsi le mani tra un po’ di tempo. Per il Carlino, difficile nel post lockdown cederlo alla stessa cifra di acquisto e il ragazzo potrebbe addirittura finire in prestito, ma da Casteldebole nutrono qualche dubbio. Skov resta comunque in bilico e non è detto possa essere il sacrificato in attacco per fare posto ad una nuova punta invece di Santander, ben voluto dal gruppo e con caratteristiche non presenti in rosa. A questo va aggiunto il fatto che il Bologna ha prelevato Vignato dal Chievo, un altro esterno d’attacco, che potrebbe fare il vice Orsolini a destra.