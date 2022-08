Mercato – Si lavora al prestito per Daniliuc

L'affare Jhon Lucumì non si sblocca, e così il Bologna si cautela sondando altre piste che portino a difensori centrali da regalare a Sinisa Mihajlovic .

Quella più calda sembra portare a Flavius Daniliuc: secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino questa mattina in edicola, i rossoblù avrebbero chiesto al Nizza il prestito con diritto di riscatto (le cifre non sono ancora note) del centrale austriaco di 21 anni. Potrebbe essere lui dunque il nuovo vice-Medel, aspettando (vedremo ancora per quanto) Lucumì.