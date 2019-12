Mercato – Si avvicina Juan Jesus

Juan Jesus, 28 enne difensore ora in forza alla Roma, potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio del Bologna.

Il brasiliano è il primo nome sulla lista di Mihajlovic e Sabatini e il coordinatore dell’area tecnica sta trattando alacremente con il direttore sportivo Petrachi, anche se ancora mancano alcuni accordi economici. Juan Jesus arriverebbe a Bologna in prestito oneroso per un anno e mezzo, con ingaggio in parte pagato dalla Roma. Su questo aspetto mancherebbero ancora alcuni dettagli anche se la trattativa appare avviata.

m.m