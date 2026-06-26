Il Bologna sarebbe ancora in corsa per Mattia Liberali, trequartista classe 2007 del Catanzaro e su cui il Milan, che lo ha cresciuto nelle giovanili, vanta un 50% sulla rivendita.

Reduce da una annata in Calabria, Liberali sembra pronto per il salto in massima serie e proprio il suo allenatore al Catanzaro, ovvero Aquilani, lo vuole per la nuova esperienza al Sassuolo. Sul cartellino di Liberali c'è una clausola da 6 milioni, ma il Catanzaro vorrebbe almeno 8 milioni pagabili anche a rate per incassare un po' di più. "Como, Sassuolo, Lazio, Bologna, Fiorentina e Torino sono interessate a ingaggiare Mattia Liberali, che può lasciare Catanzaro con il pagamento della clausola di €6M. Juventus e Napoli hanno chiesto informazioni sul giovane talento (nato nel 2007) e sono alla finestra", ha scritto Schira.