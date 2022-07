Mercato – Sartori vuole Strand Larsen alle sue condizioni

La situazione su Strand Larsen è in stallo

Con il probabile arrivo di Andrea Cambiaso , salgono a quattro gli acquisti di Giovanni Sartori in questa prima parte di mercato: Charalampos Lykogiannis , Matteo Angeli , Lewis Ferguson e appunto il laterale classe 2000 dalla Juve. Su questo punto si attende solo che i bianconeri chiudano l'operazione con il Genoa.

Il prossimo step, sempre con Ilicic sullo sfondo, potrebbe essere la punta centrale nel ruolo di vice Arnautovic. Il primo obiettivo del neo responsabile dell'area tecnica è sempre Jorgen Strand Larsen, ma senza piegarsi alle condizioni del Groningen. Il Bologna resta fermo alla sua proposta di 6 milioni più 2 di bonus, che considera congrua per l'attaccante norvegese, mentre il club olandese non scende dalla cifra di 10. Di fatto è un braccio di ferro, ma Sartori non vuole arrivare ad ulteriori rilanci: e il Groningen abbasserà le pretese ci sarà modo di riannodare i fili, altrimenti si virerà su un altro obiettivo.