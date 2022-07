Mercato – Sartori su Strand appena verrà ceduto Hickey

Il neo responsabile dell'area tecnica ha il sì del giocatore ma non quello del club olandese, che chiede in totale 10 milioni di euro. Il Bologna è fermo due milioni sotto con una proposta da 6 milioni più 2 di bonus. In ballo, però, c'è l'imminente cessione di Aaron Hickey al Brentford. Mancherebbero ancora alcuni dettagli ma l'operazione a grandi linee è definita e può chiudersi nel weekend con le visite dello scozzese già ad inizio settimana. Quando Sartori avrà chiuso questa plusvalenza, saranno 16.5 milioni più bonus per arrivare a circa 20, proverà immediatamente a chiudere per il norvegese del Groningen.