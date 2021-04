Mercato – Samp su Stankovic, il consiglio è di Mihajlovic

L'amico e collega potrebbe allenare la Samp la prossima stagione

La Sampdoria sembrerebbe in procinto di cambiare allenatore per la prossima stagione.

Il presidente Ferrero dovrà discutere il rinnovo con l'attuale tecnico Claudio Ranieri, ma non è detto che si arrivi alla fumata bianca. Per questo motivo la dirigenza Samp non vuole restare con il cerino in mano e ragiona in caso di sostituzione. Sul tavolo c'è anche la candidatura di Dejan Stankovic, attuale tecnico della Stella Rossa, una scelta legata anche ai colori rossoblù. Infatti, come riporta il Secolo XIX, dietro a questo consiglio ci sarebbe l'amico e collega Sinisa Mihajlovic, accostato proprio alla Samp qualche settimana fa.