I rossoblù hanno ceduto Jonathan Rowe poco prima della sfida
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
E' stata sancita ieri pomeriggio, poche ore prima della sfida della New Balance Arena, la cessione di Jonathan Rowe all'Atalanta. Affare fatto in prestito con obbligo di riscatto.
Il Corriere dello Sport riporta oggi le cifre dell'operazione. Al Bologna andranno subito 5 milioni in prestito oneroso, poi il prossimo anno ne arriveranno altri 30 in obbligo di riscatto più 5 milioni di bonus. Probabile anche l'inserimento di una percentuale sulla rivendita. In rossoblù, invece, dovrebbe arrivare il mediano-trequartista Federico Cassa, classe 2006. Il giocare sbarcherà a Bologna a titolo definitivo ma l'Atalanta si è tenuta una percentuale del 50% sulla rivendita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA