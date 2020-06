Mercato – Rinnovo De Silvestri in stand by, il Bfc può provarci

Già dall’estate corsa rimbalza il nome di Lorenzo De Silvestri come possibile nuovo rinforzo del Bologna.La differenza rispetto a un anno fa è la scadenza contrattuale del giocatore, fissata a giugno 2020.

L’anno scorso il laterale aveva contratto e quindi per il Bologna c’era meno margine di manovra, oggi però la situazione è diversa e il rinnovo tarda ad arrivare. De Silvestri ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, in attesa di capire cosa succederà sulla proroga dei contratti, il giocatore si guarda attorno. In stand by la trattativa per il rinnovo, Cairo e il nuovo Ds Vagnati vorrebbero rinnovare, ma la proposta sarebbe solo annuale mentre il giocatore chiede almeno un biennale. Qui può inserirsi il Bologna grazie a Sinisa Mihajlovic che conosce molto bene il giocatore fin dai tempi della Lazio e poi di Samp e Toro. A fronte di una buona proposta, De Silvestri potrebbe essere convinto dal progetto europeo del Bologna che in futuro rischia di essere più allettante di quello del Toro, squadra che sta vivendo un periodo di anonimato in questa stagione.

m.m.