Mercato – Resta viva la pista Shomurodov, Mourinho preme per Belotti

L'obiettivo numero uno resta il norvegese, ma il Groningen continua a chiedere 12 milioni di euro, troppi per il Bologna e per altri club europei interessati, il giocatore ha attaccato frontalmente il club olandese, e per questo motivo la pista Shomurodov rimane aperta. Non sarà facile, ma uno spiraglio potrebbe concederlo José Mourinho. Sull'uscio c'è Andrea Belotti, che di fatto ha un accordo con i giallorossi che stanno aspettando di cedere l'uzbeko per farlo entrare, ma nel giro di qualche giorno la vicenda dovrà chiudersi. Belotti aspetta, ma non all'infinito. Mourinho lo vuole e preme per la cessione di Shomurodov al fine di non perdere il 'gallo'. Il tutto potrebbe giovare al Bologna: se il pressing del tecnico portoghese sarà insistente la Roma potrebbe anche aprire ad un diritto di riscatto oppure ad un obbligo ma alle condizioni rossoblù. Di sicuro, la trattativa resta ancora aperta.