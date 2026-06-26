Una accelerazione importante nelle ultime ore: il Frosinone punta a chiudere la conferma di Antonio Raimondo in tempi rapidissimi. Il giovane attaccante 2004 potrebbe dunque rimanere in Ciociaria dopo la promozione raggiunta nello scorso campionato.

Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile valutazione da parte di Domenico Tedesco per il prodotto del settore giovanile rossoblù, con possibilità di essere convocato in ritiro a Valles, ma sia il Frosinone che il giocatore stesso stanno accelerando per farlo rimanere in gialloblù. Per Raimondo potrebbe esserci la possibilità di avere spazio in Serie A, probabilmente per la prima volta in carriera, e non avrebbe tanto senso rimanere a Bologna con il rischio di gerarchie consolidate e poco minutaggio. Da qui la volontà di tutti di proseguire a Frosinone. Se l'operazione dovesse chiudersi a breve in prestito, Tedesco potrebbe decidere di portare in ritiro Luigi Caccavo, il neo acquisto del Bologna e reduce dalla doppia cifra raggiunta in Serie C a Lumezzane.