Mercato – Può essere la settimana di Moro

Il club rossoblù sta lavorando alacremente per un mediano e l'indiziato principale è Nikola Moro della Dinamo Mosca. Il croato classe 1998 ha giocato nel derby con lo Spartak finendo per essere espulso e questa può essere la settimana buona per il suo sbarco a Casteldebole. Sabato mattina, scrive Stadio, il Bologna ha parlato con l'intermediario Tiziano Pasquali, che fa parte dell'entourage di Arnautovic, per cercare di avvicinare la fumata bianca. Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni.