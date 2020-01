Mercato – Prosegue la trattativa per Ibanez

Se Musa Barrow appare un affare fatto, per Roger Ibanez il Bologna ha ancora un po’ di lavoro da fare.

Trattativa comunque ben avviata tra Bologna e Atalanta sulla base di un prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto a circa 9 milioni di euro, ma sul giocatore c’è anche la Roma che avrebbe pareggiato l’offerta rossoblù spostando la decisione sul giocatore. Sarà dunque Ibanez a scegliere quella che per lui sarà la migliore destinazione. Considerando l’esigenza del centrale brasiliano di giocare, il Bologna potrebbe sicuramente offrirgli un minutaggio superiore rispetto alla Roma, motivo per cui a Casteldebole c’è ottimismo sull’esito dell’operazione. Nelle prossime 24 ore, tra l’altro, i suoi agenti dovrebbero essere in Italia per chiudere la sua cessione.

m.m.