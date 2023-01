Mercato – Possibile cessione per Raimondo

Antonio Raimondo è rimasto in panchina contro l'Atalanta nonostante l'assenza di Arnautovic, Zirkzee e Barrow e la sua scalata verso la prima squadra appare interrotta dopo che in estate si era intravista la possibilità di una promozione in pianta stabile. Per il suo agente, il ragazzo ha bisogno di giocare e le scelte di Motta appaiono chiare, motivo per cui si sta lavorando ad una cessione in Serie B per provare ad avere minutaggio. Il Bologna vorrebbe un prestito secco, mentre l'entourage penserebbe anche ad un prestito con diritto valutando, perché no, pure una possibile cessione definitiva.