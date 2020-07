Mercato – Pinamonti potrebbe andare a Verona

Attorno al mercato offensivo del Bologna è stato fatto anche il nome di Andrea Pinamonti, passato in prestito con obbligo di riscatto al Genoa. La sua stagione non è stata esaltante, 5 gol, ma il ragazzo uscito dalla Primavera dell’Inter è finito anche nell’orbita della Juventus e Marotta vuole evitare un Zaniolo bis.

Il Genoa dovrebbe investire 18 milioni di euro sulla punta per riscattarlo, ma secondo Gazzetta esisterebbe un gentlement agreement con cui i nerazzurri potrebbero riacquistarlo attorno ai 20 milioni di euro. Come detto, c’è la Juve in allerta e allora l’Inter studia una contromossa per evitare la beffa: tra le possibili soluzioni ci sarebbe quella dell’Hellas Verona, a caccia di una prima punta di valore, e quella del Nizza in Francia.