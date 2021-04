Mercato – Piace Aramu, jolly del Venezia

Le strategie di mercato rossoblù in vista della prossima stagione

Piace Mattia Aramu, mancino e ala destra del Venezia, un vero e proprio jolly nel sistema tattico dei lagunari. La sua recente tripletta al Monza ha attirato l'interesse anche di un altro club di A, il Genoa, che ha chiesto informazioni sul venticinquenne ex Torino. Bologna che è andato a visionare anche un altro 25enne, si tratta di Taxiarchis Fountas, attaccante greco del Rapid Vienna in scadenza nel 2022. Intanto, Gary Medel strizza l'occhio sui social al Boca, ripostando da un tifoso il video di un suo gol nel 2009 e inserendo la scritta "lindos recuerdos", bei ricordi. Nonostante l'anno di contratto ancora in Emilia, il Pitbull sembra sempre più destinato a tornare in Argentina.