Mercato – Per Vitinha solo una possibilità: il prestito

E' ancora stallo per Eldor Shomurodov , non si trova la quadra con la formula con la Roma che continua a non mollare la presa, così il Bologna deve sondare altre piste.

Quella che porta a Jorgen Strand Larsen resta complicata, il Groningen chiede una cessione definitiva a 12 milioni di euro, impossibile per il Bologna con il bilancino di questa sessione di mercato. Ecco allora spuntare il nome del giovane classe 2000 Vitinha dello Sporting Braga. Sull'attaccante, capace di giocare sia centravanti che seconda punta, pende una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, di fatto irricevibile per i rossoblù che hanno una sola possibilità per prenderlo: il prestito. Il giocatore avrebbe desiderio di cimentarsi con il campionato italiano, viene da 17 gol nell'ultima stagione tra club e nazionale portoghese, ma il Bologna non può certo investire somme folli sul cartellino. La sensazione, alla fine, è che Sartori preleverà l'attaccante che meno impatterà sulle casse.