Mercato – Per Prati solo un interessamento, ma ci sono tanti club su di lui

Il giovane mediano della Spal ha disputato un ottimo campionato di Serie B e si è messo in luce al mondiale Under 20, tutti aspetti che ne fanno salire il prezzo, oltre al fatto che viene considerato uno dei maggiori talenti italiani in circolazione. Difficile per la Spal trattenerlo in Serie C e il palcoscenico della A attende, con diverse squadre che hanno messo il classe 2003 nel mirino. Ci sono sicuramente Cagliari e Napoli, ma un interessamento lo avrebbe impostato anche il Bologna pur non andando oltre: ad oggi una vera e propria trattativa non c'è e nemmeno una offerta ufficiale. D'altronde, la richiesta degli spallini è di 10 milioni di euro e per il momento il Bologna attende, ben sapendo che sforzi onerosi di quel tipo non sarebbero possibili in questa fase di mercato che ha già visto i riscatti di Posch (5.5 milioni) e Moro (2.5), a cui aggiungere l'acquisto di Sam Beukema a 7. E per il momento a centrocampo la squadra non ha ancora ceduto nessuno e lasciato partire solo Gary Medel in scadenza di contratto. Solo interessamento dunque, ma chi vorrà Prati dovrà avvicinare il più possibile le richieste della Spal di Filippo Fusco, ex rossoblù: per il momento non è facile per nessuno.