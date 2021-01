Mercato – Per l’attacco il preferito è Nsame

A soli 4 giorni dalla chiusura del calciomercato, il Bologna prova a fare un colpo in extremis per quanto riguarda il suo attacco. Sfumati Arnautovic e Swiderski, operazioni difficili per gennaio, è in pole position il nome di Jean-Pierre Nsame.

Il centravanti dello Young Boys interessa alla dirigenza, con i rossoblù che sarebbero seriamente interessati al giocatore. Reduce dal titolo di capocannoniere la scorsa stagione in Super League, quest’anno si sta riaffermando con buoni numeri. Ma il tempo per chiudere l’affare è poco e il club svizzero chiede 7 milioni per il suo cartellino. Troppi per le casse del Bologna, che preferirebbe un diritto di riscatto. L’alternativa potrebbe essere nuovamente Roberto Inglese, ma anche in questo caso i costi complessivi sono molto alti. Lo riporta tuttomercatoweb.