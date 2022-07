Mercato – Per la difesa c’è Formose Mendy

Giovanni Sartori alla ricerca di un difensore centrale, in un reparto comunque abbastanza completo se non ci saranno uscite.

Niente Matteo Lovato, niente forse Rugani, ingaggio elevato, il Bologna potrebbe tentare l'investimento su un giovane dall'estero. Il nome di Formose Mendy, 21enne senegalese dell'Amiens, è credibile e accessibile. Viene da una stagione da titolare in Ligue 2 con 31 partite giocate e 1 gol e non ha un costo elevatissimo, si parla di una valutazione tra i 2 e i 3 milioni di euro. Centrale di oltre un metro e novanta, Mendy potrebbe rappresentare una carta futuribile data la giovane età in un ruolo che poggerà ancora su Gary Medel, con Theate e Soumaoro che rimarranno e Bonifazi che per ora non ha ricevuto offerte concrete dal Torino.