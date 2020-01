Mercato – Per Barrow discrepanze con l’Atalanta

Non si è chiusa nel weekend la partita tra Atalanta e Bologna per Musa Barrow. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno di nuovo ma c’è ancora discrepanza su formule e cifre.

Ballano ancora due o tre milioni di euro tra richiesta e offerta: da un lato il Bologna non vuole farsi prendere alla gola, dall’altro l’Atalanta non ha fretta e non ha bisogno urgente di denaro. La sensazione è che il Bologna più di tanto non alzerà l’offerta, forte del fatto che la squadra comunque ha ripreso a girare e attualmente non c’è una urgenza forsennata di prelevare un attaccante a cifre fuori mercato. Si continuerà a trattare cercando di trovare un punto di incontro, ma l’operazione al momento non è affatto chiusa.